Kars'ta semalar yamaç paraşütüyle renklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta semalar yamaç paraşütüyle renklendi

Geniş Video İzle

Kars semaları yamaç paraşütüyle renklendi. Paraşütçüler, Türk Bayrakları gökyüzünde Ani'nin Fethi'nin 960'ıncı yıldönümünü kutladılar. Kars'ta ilk kez yamaç paraşütüyle uçulduğuna dikkat çeken Vali Ziya Polat, Ani'nin farkındalığını oluşturmak için kapsamlı bir program yapıldığını belirtti. Etkinliğe Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

14.08.2024 19:28  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta semalar yamaç paraşütüyle renklendi

Ani'nin fethinin 960. Yıldönümü etkinlikleri başladı

KARS - Kars semaları yamaç paraşütüyle renklendi. Paraşütçüler, Türk Bayrakları gökyüzünde Ani'nin Fethi'nin 960'ıncı yıldönümünü kutladılar.

Merkez Azat köyü Üçler Tepesi'nde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Vali Ziya Polat, katılımcılarla birlikte halay çekti oynadı. Paraşütçülerin gösterileri ise nefesleri kesti.

Kars'ta ilk kez yamaç paraşütüyle uçulduğuna dikkat çeken Vali Ziya Polat, "Anadolu'daki ilk Türk toprağımız Ani'nin fethinin 960'ıncı yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Bu topraklarda Türk ayak izlerini bizlere yaşatan Sultan Alparslan hanı ve kahraman ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Polat, "Tabi Ani 1064 tarihinde Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk topraklar, bu sene Ani'yi iyi anlatmak, Ani'nin farkındalığını oluşturarak için kapsamlı bir program yapalım diye düşünmüştük. Bugün itibariyle başladı. Bugün Kars'ta ilk defa yamaç paraşütü etkinliği yapıldı" diye konuştu.

Öte yandan Kars Valiliği tarafından Ani'nin Selçuklu Türkleri tarafından fethinin 960. yılı kutlama programı kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Ötüken Senger, Spor, Kars, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta semalar yamaç paraşütüyle renklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:30 “Üvey anneyle ilişki“ lafını duyunca arkadaşını sokak ortasında öldürdü "Üvey anneyle ilişki" lafını duyunca arkadaşını sokak ortasında öldürdü
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
10:17 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:12 Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 19:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta semalar yamaç paraşütüyle renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement