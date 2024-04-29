Kars'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kars'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars\'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta yapılan bir operasyonda, Digor ilçesinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

29.04.2024 12:16
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Kars'ta eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Digor ilçesinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese, 12 ekip, 65 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan E.Ö, K.B.Ö, L.Ö ve M.F.Ö'nün adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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