Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.
Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Soğuk ve Kar Hayvanları Zorluyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?