Kars'ta Soğuk ve Kar Hayvanları Zorluyor - Son Dakika
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Kars'ta Soğuk ve Kar Hayvanları Zorluyor

Kars'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

25.03.2025 11:16
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Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.

Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Soğuk ve Kar Hayvanları Zorluyor - Son Dakika

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