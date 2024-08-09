Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca, Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen gömü noktasında, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından toprağa gömüldüğü değerlendirilen 250 kilogram un, 6 paket maya ve tuz bulundu.
Gıda ürünleri imha edildi.
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