Kars'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kars\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
13.07.2026 22:24
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Kars'ta otomobil ve minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adem S. idaresindeki 35 RFD 05 plakalı minibüs, Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Berat B. yönetimindeki 36 AAE 430 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu Bahri B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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