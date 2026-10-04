Kars'ta yükseklere kar yağdı, Arpaçay'da bazı dağların tepeleri karla kaplandı

Kars'ta yükseklere kar yağdı, Arpaçay'da bazı dağların tepeleri karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Arpaçay'daki bazı dağların tepeleri beyaza büründü.
Kars'ı çevreleyen yüksek kesimlerdeki bazı dağlara kar yağdı.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kar yağışıyla Arpaçay ilçesindeki bazı dağların tepeleri beyaza büründü.
Kaynak: AA
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