Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güncel

Kars ve Ardahan çevrelerinde, 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kars ve Ardahan çevrelerinde 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.