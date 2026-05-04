Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Demirköprü Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Demirköprü Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

04.05.2026 12:27  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt yama, kilit parke ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Demirköprü Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka’nın dört bir yanında yollarımızı daha modern ve güvenli hale getirmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt yama, kilit parke ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Demirköprü Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın dört bir yanında yollarımızı daha modern ve güvenli hale getirmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen faaliyetler kapsamında son üç aylık süreçte ilçe genelinde toplam 7 bin 231 metrekarelik alanda asfalt yama, kilit ve star parke, bordür ve kare taş tamiratı gerçekleştirildi.

486 metrekare beton dökümü yapan ekipler, 374 adet bariyer dubanın tamir ve montajını tamamladı. Demirköprü Mahallesi 6180/1 Sokak'taki üst kaplama ve parke taşı döşeme uygulamalarını yerinde inceleyen Ünsal, yürütülen işlemlere ilişkin bilgi aldı, emekleri için çalışanlara teşekkür etti.

"Daha düzenli ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz"

Ünsal, "Karşıyaka'nın dört bir yanında vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Hizmetlerimizi sürdürmek için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha düzenli ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Demirköprü Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:51:14. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Demirköprü Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.