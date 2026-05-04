Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Demirköprü Mahallesi'ndeki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt yama, kilit parke ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Demirköprü Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın dört bir yanında yollarımızı daha modern ve güvenli hale getirmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen faaliyetler kapsamında son üç aylık süreçte ilçe genelinde toplam 7 bin 231 metrekarelik alanda asfalt yama, kilit ve star parke, bordür ve kare taş tamiratı gerçekleştirildi.

486 metrekare beton dökümü yapan ekipler, 374 adet bariyer dubanın tamir ve montajını tamamladı. Demirköprü Mahallesi 6180/1 Sokak'taki üst kaplama ve parke taşı döşeme uygulamalarını yerinde inceleyen Ünsal, yürütülen işlemlere ilişkin bilgi aldı, emekleri için çalışanlara teşekkür etti.

"Daha düzenli ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz"

Ünsal, "Karşıyaka'nın dört bir yanında vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Hizmetlerimizi sürdürmek için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha düzenli ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.