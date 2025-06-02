Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Donanmacı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin Vatandaş Buluşmaları kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Çarşı Kültür Merkezi'nde Donanmacı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, yurttaşların talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşan Başkan Ünsal, "Karşıyaka'yı hep birlikte yönetiyoruz; her öneriyi dikkate alıyor, çözüm üretmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Vatandaş Buluşmaları'na devam ediyor. Buluşmalar kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Donanmacı Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada, mahalle sakinleri yaşadıkları bölgeye ilişkin istek, şikayet ve önerilerini iletti.

Vatandaşların aktardığı konular arasında temizlik, yol bakım ve onarım, yeşil alan düzenlemeleri, park ve spor alanları gibi başlıklar öne çıkarken, tüm talepler ilgili birim yetkililerince tek tek not edildi. Başkan Ünsal da her bir istek ve önerinin titizlikle değerlendirileceğini belirterek, birlikte yönetim vurgusu yaptı. Ünsal, çocukların ve gençlerin taleplerine de özel önem verdiklerini vurguladı.

Ünsal: "Çözüm üretmek için buradayız"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu buluşmalara çok önem verdiklerini belirterek, "Kendi mahallemde olmaktan çok mutluyum, öncelikle bunu söylemek isterim. Göreve geldiğimizde Vatandaş Buluşmaları düzenlemeye başladık ve bu toplantılardan çok verim alıyoruz; vatandaşlarımızla bire bir diyalog halindeyiz. Bu toplantılara ilgili müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız da katılıyor, vatandaşlarımız talep ve önerilerini doğrudan iletme imkanı buluyor. Sorunlarınıza çözüm üretmek için buradayız. Taleplerinizin hepsine karşılık vermek için çaba harcıyoruz. Karşıyaka'nın bugünü ve yarınları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentimizde hiçbir sorun olmasın, Karşıyakamız pırıl pırıl olsun, her bir vatandaşımız burada yaşamaktan keyif alsın istiyor ve çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz" diye konuştu.

Zenginer: "Zaman içerisinde bir takım sorun ve sıkıntıların ortaya çıkması doğal bir durum"

Muhtar Coşkun Zenginer, "Sayın Başkanım, mahallemizin kızı. İnsanların yaşadığı bir yerde, zaman içerisinde bir takım sorun ve sıkıntıların ortaya çıkması doğal bir durum. Yerel yönetim iş birliğinde mahallemizin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bu buluşma için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Yıldız Ünsal'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.