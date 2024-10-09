Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 2024-2025 Sezonuna 'Çirkinim İşte Kime Ne' ile Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 2024-2025 Sezonuna 'Çirkinim İşte Kime Ne' ile Başladı

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni sezonunu 'Çirkinim İşte Kime Ne' adlı çocuk oyunu ile açtı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tiyatronun kültür sanat yaşamına değer kattığını belirtti. Yeni sezonda farklı oyunlar da sahnelenecek.

09.10.2024 13:29  Güncelleme: 14:19
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(İZMİR)- Kentin en önemli kültür sanat markalarından Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunu 'Çirkinim İşte Kime Ne' adlı çocuk oyunuyla açtı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tiyatromuz her sezon olduğu gibi bu sezonda da birbirinden başarılı oyunlar ile Karşıyakalılara tiyatro şöleni yaşatmaya devam edecek" dedi.

Karşıyaka'da 1996 yılından bu yana sergilediği oyunlarla kentin kültür sanat yaşamına değer katan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonuna perde açtı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahneledikleri 'Çirkinim İşte Kime Ne!' adlı çocuk oyunuyla seyircilerden tam not olan tiyatrocular, yeni sezonda da hem çocuklar hem de yetişkinlerle buluşmaya devam edecek.

Öz kaynaklar kullanıldı

Yazar Özlem Atasoy Barok'un çirkin ördek yavrusu masalını yeniden yorumlayarak kaleme aldığı, çocuklara evrensel insan haklarını ve hayvan haklarını anlatan 'Çirkinim İşte Kime Ne!' çocuk müzikali yoğun bir çalışmayla sahneye kondu. Genel Sanat Yönetmenliğini Zekeriya Hocalar'ın üstlendiği oyunun kostüm ve dekor tasarımı Karşıyaka Belediyesi çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Çocuk oyuncuların rol aldığı oyunun müzikleri de yine Karşıyaka Belediyesi personeli tarafından hazırlandı.

Yeni oyunlar yolda

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, hazırlıkları bir süredir devam eden yeni oyunları da bu sezon seyirci ile buluşturacak. Ekim ayı içerisinde çocuklar için 'Pinokyo' ile yetişkinlere yönelik 'Çıkmaz Sokak' adlı oyunlar sahnelecek. Kasım ayından itibaren ise 'Çiçek Prenses' adlı çocuk oyunu ve 'Batakhane Güzeli' isimli yetişkin oyunu tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

"İlçemize değer katıyor"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Göz bebeğimiz Karşıyaka Belediye Tiyatrosu kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu çalışmalarıyla, sahnelediği oyunlarıyla ilçemizin kültür sanat yaşamına değer katıyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu sayesinde vatandaşlarımız kaliteli oyunlara kolayca ulaşabilirken çocuklarımız da tiyatro kültürünü tanıyarak ve kazanarak büyüyor. Tiyatromuz her sezon olduğu gibi bu sezonda da birbirinden başarılı oyunlar ile Karşıyakalılara tiyatro şöleni yaşatmaya devam edecek. Tiyatro ekibimize yeni sezonda başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı oyunlarımıza davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 2024-2025 Sezonuna 'Çirkinim İşte Kime Ne' ile Başladı - Son Dakika

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