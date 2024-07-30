Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için dış paydaş anketi başlattı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için dış paydaş anketi başlattı

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların görüşleri ile 2025-2029 Stratejik Planı'na katkı sağlamak amacıyla dış paydaş anketi düzenliyor.

30.07.2024 11:18  Güncelleme: 12:55
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için dış paydaş anketi başlattı. Vatandaşların görüşleri ile plana katkı sağlamasını amaçlayan anket, internet üzerinden katılıma açıldı. Başkan Yıldız Ünsal "Kentimizin geleceğini hep birlikte planlayacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 'katılımcı demokrasi' anlayışını 2025-2029 Stratejik Planı'na da taşıyor. Bu doğrultuda, vatandaşların belediye çalışmaları hakkındaki görüş, öneri ve beklentilerini belirlemek amacıyla dış paydaş anketi yapılıyor. Bilimsel yöntemlerle hazırlanan ve internet üzerinden tüm Karşıyakalıların katılıma açılan anket, 25 sorudan oluşuyor.

Son katılım 9 Ağustos

"Belediyemizin geliştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetleri nelerdir?", "Belediyemizden beklentileriniz nelerdir?" ve "Belediyemize katkılarınız neler olabilir?" gibi soruların yanı sıra gelecek dönemde belediyeyi olumlu/olumsuz etkileyebilecek gelişmeler, fırsatlar ve tehditler gibi çeşitli başlıklarda da halkın görüşleri alınıyor. "Birlikte karar veriyoruz, birlikte yönetiyoruz" sloganıyla düzenlenen anketten elde edilecek veriler ile yeni stratejik plana yön verilmesi hedefleniyor. 9 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek ankete, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan linkten veya resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kentlilere katılım çağrısı

Tüm Karşıyakalılara ankete katılım çağrısı yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızın gelecek 5 yılını kapsayan ve geleceğimize yön verecek Stratejik Plana halkımızın da dahil olması bizler için çok değerli. Bu anlayışla başlattığımız anketin sonuçları hazırlık süreçlerinde yol gösterici olacak. Halkımızın ve toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini almak üzere başka çalışmalar da gerçekleştireceğiz. Bütün paydaşlarımızın görüşleri ışığında, katılımcı demokrasi anlayışımızı yansıtan bir plan hazırlayacağız. Bu yoldaki uygulamaların ilk adımı olan anketimize katılım sayısının yüksek olması çok önemli. Tüm kentlilerin katkılarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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