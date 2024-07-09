Karşıyaka Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda Organik Ürün Pazarı Açtı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda Organik Ürün Pazarı Açtı

Karşıyaka Belediyesi, üretici ve tüketiciyi aracısız olarak buluşturduğu pazarlara bir yenisini daha ekledi. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen organik ürün pazarı, ayda iki kez ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Yerel üreticiyi destekliyor, halkın sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştırıyoruz' dedi.

09.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:33
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, üretici ve tüketiciyi aracısız olarak buluşturduğu pazarlara bir yenisini daha ekledi. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen organik ürün pazarı, ayda iki kez ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yerel üreticiyi destekliyor, halkın sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciyi koruyan projelerini sürdürüyor. Bir süredir devam eden ve yoğun ilgi nedeniyle ayda iki kez kurulmaya başlanan Bostanlı Yerel Üretici Buluşması'nın ardından yeni bir pazar daha faaliyete geçirildi. Belediye ve Gediz Ekoloji Topluluğu iş birliğinde Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda açılan pazarda, organik ürünler tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Üretici de tüketici de memnun

Yerel üreticiyi desteklemeyi önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda gün geçtikçe tarımsal üretim düşüyor. Üretime devam eden çiftçiler de hak ettiği geliri elde edemiyor. Hal böyle olunca kalitede düşüş yaşanıyor, ürünler sağlıklı olmaktan uzaklaşıyor. Karşıyaka'mızda yurttaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını, yerel üreticinin desteklenmesini önemsiyoruz. Düzenlediğimiz yerel üretici pazarıyla çok güzel sonuçlar aldık, üreticinin de tüketicinin de ilgisinden memnunuz. Yeni bir yerel üretici pazarını daha hayata geçiriyoruz. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda iki haftada bir kez çarşamba günleri düzenlenecek pazarda organik ürünleri yurttaşlarımıza aracısız şekilde ulaştırmış olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda Organik Ürün Pazarı Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda Organik Ürün Pazarı Açtı - Son Dakika
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