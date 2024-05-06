Karşıyaka Belediyesi Hıdırellez Şenliği Coşkusu

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen "Hıdırellez Şenliği" büyük coşkuya sahne oldu. Baharın, umudu büyüttüğünü belirten Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal "Bu muhteşem birlik ve beraberlik ruhumuz daim olsun, tüm dilek ve dualarımız gerçeğe dönüşsün" dedi.

7'DEN 77'YE NEŞE DOLU BULUŞMA

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez, Atakent'teki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen şenlikte coşku ve neşeyle kutlandı. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ve her yaştan yüzlerce vatandaşın katıldığı şenlik, halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından Belediye Orkestrası ve Seda Öztürk, seslendirdikleri şarkılarla konuklara bayram coşkusu yaşattı. Süper Menlissa Bandosu'nun performansıyla devam eden şenlik, Orkestar Sertan'ın sahne almasıyla birlikte Balkan müzikleriyle renklendi. Hep birlikte halaylar çeken, şarkılara coşkuyla eşlik eden katılımcılar neşe dolu anlar yaşadı.

"DİLEKLERİMİZ GERÇEK OLSUN"

Karşıyaka Belediyesi Başkanı B. Yıldız Ünsal da seyircilerin arasına katılarak baharın coşkusunu paylaştı. Başkan Ünsal "Harika bir kalabalıkla bir aradayız. Mükemmel bir görüntü var. Baharın habercisi Hıdırellez'i coşkuyla, eğlenerek kutluyoruz. Başta sağlık ve huzur olmak üzere, tüm dileklerimizin gerçeğe dönüşmesini diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun" diye konuştu.