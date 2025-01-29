Karşıyaka Belediyesi'nden Çocuklara Makarna Atölyesi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Çocuklara Makarna Atölyesi

Karşıyaka Belediyesi'nin Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlediği makarna atölyesine 32 çocuk katıldı. Başkan Yıldız Ünsal, çocukların sosyal ve kültürel aktivitelere erişimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

29.01.2025 11:48  Güncelleme: 12:56
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, mutfağını çocuklara açtı. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen makarna atölyesine katılan 32 çocuk, mutfağa girip taze makarna yaptı. Başkan Yıldız Ünsal, "Tüm çocuklarımızın gülümsediği ve fırsat eşitliğine sahip olduğu bir Karşıyaka için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Bu kapsamda, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliğinde çocuklar için makarna atölyesi gerçekleştirildi. Çocukların sosyal aktivitelere erişiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla düzenlenen makarna atölyesine katılan 32 çocuk, hem makarna yapmayı öğrendi hem de eğlendi.

"Tüm çocukların güldüğü Karşıyaka için"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere erişimini artırmayı önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezimizde çocuklarımız için düzenlediğimiz bu eğlenceli aktiviteye destek verdikleri için Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çocukların gülümsediği ve fırsat eşitliğine sahip olduğu bir Karşıyaka için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Çocuklara Makarna Atölyesi - Son Dakika

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