Karşıyaka Belediyesi'nde E-Ruhsat Dönemi Başlıyor

(İZMİR) - Gelişen teknolojiyi yönetim süreçlerine entegre ederek hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, e-Ruhsat dönemini başlatıyor. Yapı ruhsatı işlemlerini tümüyle dijitalleştiren sistem, kısa süre içinde kullanıma açılacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Yapı ruhsatı hizmetleriyle dijital dönüşümü güçlendiriyor; belediyecilikte hız, kaynak tasarrufu ve erişilebilirliği bir araya getiriyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, yapı ruhsatı işlemlerini dijital ortama taşıyacak. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla hazırlanan e-Ruhsat sistemi, yakın zamanda kullanıma açılacak. Hız, tasarruf ve verimlilik sağlayacak sistemle; ruhsat talep edilen projeler, başvuru sahipleri tarafından sisteme yüklenecek. Ardından inceleme, tetkik ve onay veya ret süreçleri de çevrim içi olarak işleyecek. Ayrıca, ön olur aşamasında eksikleri azaltmak adına gerekli mekanik proje incelemeleri yapılmaya başlanacak. Mimari proje müellifleri ve yapı denetim firmalarıyla da toplantılar planlanarak işleyişe dair ortak adımlar atılacak. Tüm süreçler şeffaf olarak ilerleyecek, taraflar sistem üzerinden kolaylıkla istedikleri bilgilere ulaşabilecek. Onay aşaması tamamlandıktan sonra, ruhsatlar belediye binasından sahiplerine teslim edilecek.

Dijital dönüşümle modern hizmet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin, "Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, hizmetlerimizi daha etkin, sürdürülebilir ve çağın gereklerine uygun hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız e-Ruhsat uygulamasıyla yapı ruhsatı işlemlerini dijital ortama taşıyarak başvurudan onaya kadar tüm süreci daha hızlı, güvenli ve şeffaf hale getireceğiz. Sistem, vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırırken belediye kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanmamıza olanak sağlayacak. Belediyecilik hizmetlerinde modernleşmeyi, erişilebilirliği ve işlem verimliliğini artırmayı hedefleyen dijital dönüşüm çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde daha da genişleteceğiz" diye konuştu.