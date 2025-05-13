Karşıyaka Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkılar söylendi, danslar edildi. Merkezden hizmet alan öğrenci ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, her bireyin toplumsal hayata engelsiz katılımı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda toplumsal farkındalığa katkı sunacak etkinlikler düzenliyor. "En büyük engel sevgisizliktir" parolasıyla Kısa Süreli Engelli Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkı söyleyip danslar eden öğrenciler, aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Veliler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda, el emeği eserler ve resim çalışmaları da beğeni topladı. Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Ünsal, özel bireylerin derslerde yaptığı çalışmaları ve eserleri inceledi.

Tüm veliler adına konuşan Mehmet Ozan, kendilerine ve çocuklarına verdikleri destek için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Kısa Süreli Engelli Merkezi çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Ardından merkezde eğitim gören öğrencilerin velileri halk oyunları gösterisi sundu, koro da şarkılar söyledi.

Ailelerinin ardından sahne alan öğrenciler de şarkılar söyleyip dans ederek yeteneklerini sergiledi. "Dance with Ayaz-Hasan Kılınçer" ikilisi ise performanslarıyla hem öğrencileri hem de aileleri eğlendirdi.

Ünsal, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Gücünüz ve azminiz bizlere ilham veriyor"

"Bu hafta yalnızca farkındalık oluşturmak değil, eşitlik ve erişilebilirlik adına somut adımlar atmak için önemli bir fırsat. Karşıyaka Belediyesi olarak, her bireyin toplumsal hayata engelsiz katılımı için kararlılıkla çalışıyoruz. Engelli Dinlenme Merkezimiz, Görme Engelliler Kütüphanemiz ve çeşitli eğitim programlarımızla fark yaratıyoruz. Sosyal hayatın her alanında daha fazla erişilebilirlik ve fırsat eşitliği sağlamaya da söz veriyoruz. Çünkü biz sadece hizmet sunan değil, engelleri kaldıran bir belediyeyiz. Gücünüz ve azminiz bizlere ilham veriyor. Engelliler Haftası'nın, çözümlerin hızlandığı bir dönem olmasını diliyorum. İyi ki varsınız."

Engelliler Haftası etkinlikleri, 15 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde bugün Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri ve dezavantajlı bireyler, "Kalpten Kalbe Neşe" başlıklı etkinlikte bir araya gelecek. Buluşma, pilates etkinliği, yarışmalar ve dans gösterisi ile renklenecek.

Yarın saat 11.00'de CNVC Merkezi Şiddetsiz İletişim Eğitmen Adayı Esin Erek tarafından "Sempati mi, Empati mi" başlıklı bir seminer verilecek. Aynı gün saat 14.00'te Karşıyaka Belediyesi Ana Bina Meclis Salonu'nda, Engelli Hakları Derneği Başkanı Rıza Mutkilioğlu'nun katılımıyla "Farklılıktan Farkındalığa" başlıklı sunum gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, 15 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de Zühal Yücel İzmirli Anaokulu'nda "Kanatlar Hepimiz İçin" temalı uçurtma şenliği ile devam edecek. Günün ikinci etkinliği ise saat 14.30'da İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) yapılacak. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, Kedi Otizm Derneği iş birliğiyle "Arkadaşım Otizm" etkinliği gerçekleştirilecek.