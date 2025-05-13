Karşıyaka Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri

Karşıyaka Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde çeşitli aktiviteler düzenledi. Başkan Yıldız Ünsal, engelsiz yaşam vurgusu yaparak toplumsal farkındalığa katkıda bulunacaklarını ifade etti.

13.05.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkılar söylendi, danslar edildi. Merkezden hizmet alan öğrenci ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, her bireyin toplumsal hayata engelsiz katılımı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda toplumsal farkındalığa katkı sunacak etkinlikler düzenliyor. "En büyük engel sevgisizliktir" parolasıyla Kısa Süreli Engelli Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkı söyleyip danslar eden öğrenciler, aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Veliler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda, el emeği eserler ve resim çalışmaları da beğeni topladı. Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Ünsal, özel bireylerin derslerde yaptığı çalışmaları ve eserleri inceledi.

Tüm veliler adına konuşan Mehmet Ozan, kendilerine ve çocuklarına verdikleri destek için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Kısa Süreli Engelli Merkezi çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Ardından merkezde eğitim gören öğrencilerin velileri halk oyunları gösterisi sundu, koro da şarkılar söyledi.

Ailelerinin ardından sahne alan öğrenciler de şarkılar söyleyip dans ederek yeteneklerini sergiledi. "Dance with Ayaz-Hasan Kılınçer" ikilisi ise performanslarıyla hem öğrencileri hem de aileleri eğlendirdi.

Ünsal, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Gücünüz ve azminiz bizlere ilham veriyor"

"Bu hafta yalnızca farkındalık oluşturmak değil, eşitlik ve erişilebilirlik adına somut adımlar atmak için önemli bir fırsat. Karşıyaka Belediyesi olarak, her bireyin toplumsal hayata engelsiz katılımı için kararlılıkla çalışıyoruz. Engelli Dinlenme Merkezimiz, Görme Engelliler Kütüphanemiz ve çeşitli eğitim programlarımızla fark yaratıyoruz. Sosyal hayatın her alanında daha fazla erişilebilirlik ve fırsat eşitliği sağlamaya da söz veriyoruz. Çünkü biz sadece hizmet sunan değil, engelleri kaldıran bir belediyeyiz. Gücünüz ve azminiz bizlere ilham veriyor. Engelliler Haftası'nın, çözümlerin hızlandığı bir dönem olmasını diliyorum. İyi ki varsınız."

Engelliler Haftası etkinlikleri, 15 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde bugün Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri ve dezavantajlı bireyler, "Kalpten Kalbe Neşe" başlıklı etkinlikte bir araya gelecek. Buluşma, pilates etkinliği, yarışmalar ve dans gösterisi ile renklenecek.

Yarın saat 11.00'de CNVC Merkezi Şiddetsiz İletişim Eğitmen Adayı Esin Erek tarafından "Sempati mi, Empati mi" başlıklı bir seminer verilecek. Aynı gün saat 14.00'te Karşıyaka Belediyesi Ana Bina Meclis Salonu'nda, Engelli Hakları Derneği Başkanı Rıza Mutkilioğlu'nun katılımıyla "Farklılıktan Farkındalığa" başlıklı sunum gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, 15 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de Zühal Yücel İzmirli Anaokulu'nda "Kanatlar Hepimiz İçin" temalı uçurtma şenliği ile devam edecek. Günün ikinci etkinliği ise saat 14.30'da İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) yapılacak. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, Kedi Otizm Derneği iş birliğiyle "Arkadaşım Otizm" etkinliği gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Engelliler Haftası, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
17:10
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı Bir de aldığı cezayı duyun
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
16:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump’ı İstanbul’a davet ettik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.