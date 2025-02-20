Karşıyaka Belediyesi'nden Engellilere Buz Pateni Keyfi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Engellilere Buz Pateni Keyfi

Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi üyelerine ilk kez buz pateni deneyimi yaşattı. İzmir'deki Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda özel gençler, buz üzerinde eğlenceli anlar yaşadı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, engelsiz bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

20.02.2025 11:13  Güncelleme: 11:49
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi üyelerine ilk buz pateni deneyimlerini yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'na götürülen özel gençler, hayatlarında ilk kez buz pistine çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sevgi ve emek tüm engelleri aşar. El ele verip, engelsiz bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, yeni bir etkinliğe daha imza attı. Buz pateni deneyimi yaşamak isteyen 18 özel genç ve 9 veli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'na götürüldü. Patenlerini giyerek sandalye ve kızaklar ile piste çıkan gençler, görevlilerin destekleriyle buz üzerinde kayıp eğlence dolu anlar yaşadı. Hayatlarında ilk kez buz pateni yapan özel bireyler ve aileleri, Karşıyaka Belediyesi'ne ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a teşekkür etti.

"Engelleri birlikte aşıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, her alanda engelsiz ve erişilebilir bir yaşam için yoğun çaba harcıyoruz. Bu amaçla örnek çalışmalar gerçekleştiren Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezimiz, çok güzel bir etkinliği daha hayata geçirdi. Üyelerimize buz pistinde unutulmaz bir deneyim yaşatmamızı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve dayanışma kenti Karşıyaka'da engelleri birlikte aşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Engellilere Buz Pateni Keyfi - Son Dakika

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