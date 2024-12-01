Karşıyaka Belediyesi'nden Tarihi Yapılara Teşekkür Plaketi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Tarihi Yapılara Teşekkür Plaketi

Karşıyaka Belediyesi, tarihi yapıları aslına uygun restore eden mülk sahiplerine ve mimarlara teşekkür plaketleri sundu. İlk plaketler, Monasart Kafe ve Samsung mağazasının bulunduğu tarihi yapılar için takdim edildi.

01.12.2024 15:54
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, aslına uygun şekilde restore edilerek geçmişten geleceğe taşınan tescilli tarihi yapılar için ödül uygulaması başlattı. İlk etapta, Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan iki tarihi yapının teşekkür plaketleri, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından takdim edildi.

Karşıyaka'nın kent belleğini korumak ve geleceğe aktarmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, aslına uygun şekilde restore edilen Tarihi Kültür Varlığı statüsündeki yapıları teşekkür plaketi ile ödüllendirdi. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda, restorasyonları tamamlanan tescilli yapılar belirlenerek; mülk sahipleri, yapımı üstlenen teknik kişiler ve müellif mimarlar için teşekkür plaketleri hazırlandı. Bu kapsamda ilk olarak, Karşıyaka Çarşısı'ndaki Monasart Kafe ile Samsung mağazasının faaliyet gösterdiği tarihi yapıların plaket takdimleri, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından yapıldı.

"Kültürel varlıkları korumak ve geleceğe aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Ünsal, "Tescilli yapılarını restore ettiren ve aslına uygun şekilde yaşatan vatandaşlarımız, kent belleğinin korunmasına değerli katkılar sunuyorlar. Karşıyaka Belediyesi olarak takdim ettiğimiz plaketler ile tarihe gösterilen saygı için teşekkür ederken, iyi uygulamaları özendirmeyi ve teşvik etmeyi de amaçlıyoruz. Duyarlı Karşıyakalılar ile birlikte, kentimizin köklü tarihinden bugüne taşınan kültürel varlıkları korumak ve geleceğe aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kimlere plaket verildi?

• Monasart Kafe'nin faaliyet gösterdiği tarihi yapının sahibi Eset Aslanhan ve mimarı Duygu Aksoy

• Samsung mağazasının faaliyet gösterdiği tarihi yapının sahibi ve mimar İbrahim Kaleli

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Tarihi Yapılara Teşekkür Plaketi - Son Dakika

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