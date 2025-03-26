Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği Sağlıyor

Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteği sağlamak üzere 550 adet gıda kolisi hazırladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

26.03.2025 14:49  Güncelleme: 16:01
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteği sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri, ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşlara ulaştırılıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gönül birliği içinde, hiçbir komşumuzun desteğe ihtiyaç duymadığı bir Karşıyaka için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarına devam eden ve yıl boyunca sosyal yardımları sürdüren Karşıyaka Belediyesi, vatandaşları ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanında sürdüren Belediye, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için 550 adet gıda kolisi temin etti. Belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan koliler, sosyal inceleme raporları doğrultusunda belirlenen 374 aileye ulaştırıldı. Gıda paketlerinde; ayçiçek yağı, toz şeker, salça, tuz, bulgur, kırmızı mercimek, pirinç, un, makarna ve çay gibi temel besin maddeleri yer alıyor.

Karşıyaka Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularını alarak gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Yardımlardan yararlanmak isteyenler, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor.

"Dayanışmamız daim, sofralarımız bereketli olsun"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka, her zaman dayanışmanın ve paylaşmanın kenti olmuştur. Karşıyaka Belediyesi olarak, sosyal yardımlarımızı sadece ramazan ayında değil, yılın her döneminde sürdürüyoruz. Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi komşularımızla paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Hiçbir komşumuzun kendini yalnız hissetmediği, sofraların bereketle buluştuğu bir Karşıyaka için çalışıyoruz. Dayanışmamız daim, sofralarımız bereketli olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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