Karşıyaka Belediyesi, Sahipsiz Kediler İçin 281 Kedi Evi Kurdu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, Sahipsiz Kediler İçin 281 Kedi Evi Kurdu

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiyesi'ndeki atölyelerinde ürettiği kedi evleri ile sahipsiz kedilere korunaklı yaşam alanları sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

02.01.2025 11:43  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiyesi'ndeki atölyelerinde ürettiği kedi evleri ile sahipsiz can dostlar için olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı yaşam alanları yaratıyor. Son dönemde hız verilen çalışmalarla, ilçe genelindeki kedi evi ve beslenme odaklarının sayısı 281'e çıkarıldı. Başkan Yıldız Ünsal, "Hayatı paylaştığımız can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Sahipsiz can dostları olumsuz hava şartlarından korumak ve barınabilecekleri sağlıklı alanlar yaratmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, kedi evi üretimine hız verdi. Örnekköy Şantiye Tesisleri'ndeki atölyelerde, belediyenin öz kaynakları ve ekipleriyle yapılan yeni üretimlerle birlikte, ilçedeki kalıcı kedi evlerinin sayısı 281'e ulaştı. Farklı mahallelerdeki parklara ve kedilerin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen evlerin yanına, su ve mama odakları da konuldu. Bu sayede, özellikle ağır kış şartlarına karşı can dostların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri korunaklı ve güvenli alanlar çoğaltıldı.

"Sahipsiz bırakmıyoruz"

Hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızda hayatı paylaştığımız sevimli dostlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek, yaşam haklarını korumak ve iyileştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda kedi evlerimizin sayısını da arttırıyor, sokakta yaşayan canları sahipsiz bırakmıyoruz. Kedi evleri üretimlerimizin yanı sıra, sokak hayvanlarımızın her türlü sağlık, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Görevlerini sevgi ve özveriyle yerine getiren tüm ekiplerimize ve hizmetlerimize katkı sunan gönüllü hayvanseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, Sahipsiz Kediler İçin 281 Kedi Evi Kurdu - Son Dakika

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