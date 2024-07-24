Karşıyaka Belediyesi Yerel Seçimlerden Bu Yana 8 Bin 500 Metrekare Alanda Çalışma Yaptı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana yaklaşık 8 bin 500 metrekare alanda asfalt yama, parke döşeme ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Kullanılan malzemeleri belediye tesislerinde üreterek tasarruf sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Öz kaynaklarımızla nitelikli hizmetler üretiyor, ihtiyaçlara hızla çözüm sağlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, bu hizmetler için gerekli malzemeleri de Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde üretiyor. Böylece maliyet en aza çekilirken, yüksek kaliteli ürünlerle, en hızlı şekilde ihtiyaçlara çözüm sağlanıyor. Yaz döneminde de çalışmalar hızla devam ederken, geçen nisan ayından bu yana şantiye bünyesindeki kilit parke üretim tesislerinde, 4 bin 386 metrekare kilit parke üretildi, beton santralinde ise 121 metreküp beton üretimi yapıldı.

Bu malzemeler ile ilçe genelinde 7 bin 335 metrekare beton ve kilit parke döşendi, star parke tamiratları gerçekleştirildi, bin 128 metrekare asfalt yama işlemi uygulandı. Ayrıca kurumların ve vatandaşların altyapı kazıları için yaptıkları başvurulara istinaden, 49 adet kazı ruhsatı verildi ve denetimleri yapıldı. Belediye'ye bağlı tesislerde ve ilçenin gerekli görülen alanlarında tamir ve bakım için müdahalelerde bulunuldu.

"'Üreten belediyecilik' anlayışımızla kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal çalışmalara ilişkin "İlçemizde zamanla tahrip olan alanları onarmak, halkımıza daha çağdaş bir kent yaşamı sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere hızla yanıt veriyor, gerekli işlemleri tamamlıyoruz. Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimler sayesinde, en düşük maliyet ile en nitelikli ve hızlı şekilde ihtiyaçlara çözüm sağlıyoruz. Bu hizmetlerde altın teri döken tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. 'Üreten belediyecilik' anlayışımızla kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.