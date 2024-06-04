Karşıyaka'da 174 Yıl Hapis Cezası Bulunan Çocuk Yakalandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da 174 Yıl Hapis Cezası Bulunan Çocuk Yakalandı

Karşıyaka\'da 174 Yıl Hapis Cezası Bulunan Çocuk Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında 9 ayrı suçtan toplamda 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (17) adlı çocuk, polis ekipleri tarafından İmbatlı Mahallesi'nde yakalandı. İncelemede, çoğunluğu hırsızlık suçlarından oluşan 9 ayrı suç dosyası tespit edildi ve A.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

04.06.2024 09:47
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hakkında 9 ayrı suçtan 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çocuk yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan A.K. (17) adlı hükümlüyü İmbatlı Mahallesi'nde yakaladı.

İncelemede, A.K. hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç dosyasından 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

A.K. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Çocuk, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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