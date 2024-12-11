Karşıyaka'da 700 Vatandaşa Tapu Müjdesi

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(İZMİR) - Cumhuriyet Mahallesi'nde sosyal konutların bulunduğu ikinci etap planlama alanında yıllardır süregelen imar sorununu çözen Karşıyaka Belediyesi, 700 vatandaşı tapularına kavuşturuyor. Kentsel dönüşümün önünü açacak imar planı değişikliğine göre düzenlenen tapular, 12 Aralık günü törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Karşıyaka'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yıllar öncesine dayanan tapu ve imar planı sorunları, adım adım çözüme kavuşuyor. Birinci etabın ardından, sosyal konutların yer aldığı ikinci etaptaki hak sahiplerine de Karşıyaka Belediyesi'nden tapu müjdesi geldi. Belediye Etüt Proje Müdürlüğü'nün hazırladığı 1912 numaralı parselasyon planı, Karşıyaka Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edildi ve 700 vatandaşa ait 534 bağımsız birimin tapusu, imar planı değişikliğine göre yeniden düzenlendi. Kentsel dönüşümün önünü açan süreç, hak sahipleri ve ailelerine büyük sevinç yaşattı.

Bölgenin çehresi değişecek

Karşıyaka Belediyesi, yarın (12 Aralık Perşembe) saat 16.00'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği törenle vatandaşlara tapularını teslim edecek. Hak sahipleri, imar planı değişikliği sayesinde artık yapılarını maddi yük altına girmeden yeniletebilecek. Böylece, toplam 60 bin metrekarelik etap alanının çehresi değişecek; bölge halkı daha modern, sağlıklı ve düzenli konutlara kavuşacak. Mahalledeki üçüncü ve son etap için yargı kararı beklenirken, sürecin netleşmesinin hemen ardından Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan bu bölge için de hızla çözüm sağlanması hedefleniyor.

"Çözüm bekleyen üçüncü etap için de en kısa zamanda vatandaşlarımıza müjde verebilmeyi diliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı yaşam şartları oluşturabilmek için gayretle çalışıyoruz. Bu kararlı çabaların bir sonucu olan toplu tapu dağıtım törenimiz, aynı zamanda bizler için büyük bir kutlama buluşması olacak. 700 vatandaşımız artık kentsel dönüşüm yasası kapsamında inşaatlarını başlatabilecek, maddi yük altında kalmadan yeni ve güvenli yapılara kavuşabilecek. Hak sahiplerine, ailelerine ve Karşıyakamıza hayırlı, uğurlu olsun. Çözüm bekleyen üçüncü etap için de en kısa zamanda vatandaşlarımıza müjde verebilmeyi diliyoruz" diye konuştu.