Karşıyaka Afet Gönüllüleri'nde Üçüncü Dönem Başlıyor

(İZMİR) - Afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir toplum hedefiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Karşıyaka Afet Gönüllüleri' projesinde 3. dönem için kayıtlar başladı. İlk iki dönemde 517 kişinin eğitim alarak 'afet gönüllüsü' olduğu proje, yeni dönemde yeni gönüllüler ile büyümeye devam edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Toplumsal afet bilincinin güçlenmesine katkı sunmak isteyen herkesi, bu önemli dayanışma ağına katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Karşıyaka Afet Gönüllüleri" projesi adım adım büyümeye devam ediyor. İki dönem sonunda toplam 517 katılımcı, 16 saatlik eğitim programlarını başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Temel afet bilinci, afetlerde ilk yardım ve yangın söndürme simülasyonu ile temel yangın söndürme eğitimlerine katılan gönüllüler; afet öncesi ve sonrası süreçlerde aktif görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatıldı. Toplumsal dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefleyen projede 3. dönem için de başvurular alınmaya başlandı. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ve 0549 522 01 54 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

"Güçlü bir dayanışma ağı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afetlere karşı hazırlıklı olmanın yaşamsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Karşıyaka Afet Gönüllüleri yalnızca bir eğitim programı değil, olası afetlere karşı hayati önem taşıyan bir dayanışma ağıdır. İlk iki dönemde 517 gönüllümüzle bu güçlü dayanışma ağını kurduk. Şimdi 3. dönemde yeni katılımcılarla daha da büyüyeceğiz. Biliyoruz ki olası bir afet anında doğru bilgiye sahip, organize ve bilinçli yurttaşlar en büyük gücümüz olacaktır. Bu anlayışla, kendisi ve çevresi için bilinçlenmek, sorumluluk almak ve afetlere karşı dayanışmayı büyütmek isteyen herkesi Karşıyaka Afet Gönüllüleri programına katılmaya çağırıyorum" diye konuştu.