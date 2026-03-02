Karşıyaka'da Ağaçlar Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika
Karşıyaka'da Ağaçlar Bahara Hazırlanıyor

02.03.2026 11:52  Güncelleme: 13:07
Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki ağaç varlığının sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla budama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzman ekipler tarafından yürütülen bakım seferberliği ile ağaçlar hem bahar aylarına hazırlanıyor hem de ilçe geneli daha güvenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’nın yeşil dokusunu koruyarak, kentimizi sağlıklı bir geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Kent dokusunun sağlıklı şekilde korunması ve güçlendirilmesi için faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki ağaç varlığını daha dayanıklı hale getirmek ve bahar dönemine hazırlamak amacıyla budama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde estetik ve güvenlik odaklı yürütülen bakım seferberliği, özellikle ağaç yoğunluğunun yüksek olduğu sokaklara öncelik verilerek gerçekleştiriliyor. Kent genelindeki parklar, caddeler ve sokaklarda rutin olarak devam eden budama işlemleri, belli bir program dahilinde sürdürülüyor.

Karşıyaka'nın simge yapılarından Latife Hanım Köşkü'nün bahçesindeki ağaçlar da bu kapsamda bakıma alındı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen budama işlemleri sayesinde, ağaçların bahar aylarında daha sağlıklı gelişmeleri desteklenirken, hastalıklı ve kuru dalların temizlenmesiyle bitki varlığının ömrü uzatılıyor. Hava koşulları elverdiği sürece devam edecek çalışmalarla, bayram öncesinde ilçeye daha bakımlı bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan; vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutularak gerekli görülen noktalarda GDZ Elektrik ile koordineli çalışmalar da yürütülüyor. Son olarak Bostanlı Mahallesi 2018, 2021 ve 2022 sokaklarda ağaç dallarının enerji kablolarına temas ettiği noktalarda titiz bir müdahale gerçekleştirildi. Elektrik hatlarına uzanan ve risk teşkil eden dalların budanmasıyla hem olası arızaların önüne geçildi hem de sokaklar daha güvenli hale getirildi.

"Yeşili koruyan ve güvenliği esas alan çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Ünsal, çalışmalara ilişkin, "Karşıyakamızın yeşil mirasını korumak ve geleceğe en sağlıklı şekilde taşımak için bakım çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ağaçlarımızı budayarak daha güçlü filizlenmelerini sağlıyor, aynı zamanda elektrik hatlarına yakın bölgelerde yaptığımız düzenlemelerle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Hem doğayla uyumlu bir kent ekosistemi oluşturuyor hem de ilçemizi yaklaşan bayrama ve bahara hazırlıyoruz. Yeşili koruyan ve güvenliği esas alan çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

