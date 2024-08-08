İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, darbettikleri kişinin telefon ve kredi kartını zorla aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Cemal Gürsel Caddesi'nde A.A, darbedildiği, zorla telefonunun ve kredi kartının alındığı, kartından yaklaşık 3 bin 500 lira tutarında alışveriş yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 noktadaki yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Şüphelileri belirleyen ekipler, A.K, M.S.S. ve E.Ç'nin Torbalı ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi. Aramalarda A.A'ya ait telefon ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Şüphelilerin gasbettikleri kredi kartıyla alışveriş yapmaları, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka'da darbedip gasp eden şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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