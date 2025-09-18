Karşıyaka'da Dezavantajlı Çocuklar İçin Yeni Oyun Sokağı

(İZMİR)- Karşıyaka'nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklar için nitelikli, keyifli ve güvenli sosyal alanlar oluşturan Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni bir 'Oyun Sokağı' kazandırdı. Geleneksel oyunların oynanabildiği rengarenk tasarımlardan oluşan sokak, çocukların yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Her mahallemize, her çocuğumuza eşit ve nitelikli hizmet götürmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Mürşide Altınçubuk Ortaokulu önünde oluşturduğu 'Oyun Sokağı'nın yapımını tamamladı. Proje kapsamında, okul çıkışında çocukların güvenle kullanabileceği bir kamusal alan kurgulandı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanın zeminine grafikler çizilerek, fiziksel ve bilişsel gelişimi destekleyici geleneksel oyunlar için renkli tasarımlar yapıldı. Ayrıca, projenin hayata geçirildiği 6713 Sokak'ta gerekli olan parke taşı tamiratları da gerçekleştirildi. Yeni eğitim yılının başlangıcında öğrencileri karşılayan sokak, hem çocuklardan hem de ailelerden tam not aldı. Bütünüyle daha modern, keyifli ve estetik bir sokağa kavuşan mahalle sakinleri, çalışma için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Çocuklar önceliğimiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri ve kendi mahallelerinde özgürce vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak bizim en büyük önceliklerimizden biri. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızın bu imkanlardan yararlanabilmesine büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz Oyun Sokağı projesiyle de hem çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı hem de mahalle kültürünü güçlendirmeyi hedefledik. Karşıyaka'nın her köşesinde eşit ve nitelikli imkanlar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.