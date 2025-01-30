Karşıyaka'da Güvenlik Açısından Risk Taşıyan 8 Pansiyonun Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Güvenlik Açısından Risk Taşıyan 8 Pansiyonun Ruhsatı İptal Edildi

Karşıyaka Belediyesi, turizm faaliyetleri için gerekli şartları karşılamayan 8 pansiyonun ruhsatını iptal etti. Son 10 ayda 869 işletmenin ruhsatı çeşitli gerekçelerle iptal edildi. Başkan Yıldız Ünsal, toplum huzuru için risk yaratan işletmelere taviz verilmeyeceğini belirtti.

30.01.2025 12:47  Güncelleme: 14:46
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, turizm faaliyetleri için gerekli şartları karşılamayan ve güvenlik riski oluşturan 8 pansiyonun ruhsatını iptal etti. Son 10 aylık süreçte ayrıca, farklı sektörlerden 869 işletme hakkında da çeşitli gerekçelerle ruhsat iptali yapılarak kapatma kararı verilirken, Başkan Yıldız Ünsal "Toplum huzuru ve güvenliği için risk yaratan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, son 10 aylık süreçte ilçedeki tüm ticari işletmeleri mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, gıda ve üretim gibi farklı sektörlerden 869 işletmenin de ruhsat iptali yapıldı.

Turizm İşletme Belgesi bulunmaması ya da İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu alınamaması gibi çeşitli gerekçelerle, 8 pansiyonun ruhsatı iptal edildi. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerin de düzenli olarak denetlendiği ve faaliyetlerin kurallara uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

"Kararlı mücadelemiz sürecek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Halkımızın can güvenliğini, sağlığını ve huzurunu korumak adına, göreve geldiğimiz günden bu yana kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Yaptığımız denetimler ve uyarılar sonucunda 2024 yılında rekor sayıda işletmenin ruhsat almasını sağladık. Diğer yandan da uyarılarımızı dikkate almayan çok sayıda iş yerinin ruhsatını iptal ettik. Özellikle konaklama tesislerini sıkı kontrollerden geçirdik, kurallara uymayan işletmelerin faaliyetlerine son verdik. Huzurlu, düzenli ve güvenli bir kent yaşamı için asla geri adım atmayacak, mücadelemizi daha da büyüterek sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Güvenlik Açısından Risk Taşıyan 8 Pansiyonun Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika

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