Karşıyaka'da İşçiler Maaş Eylemi Yaptı

03.03.2026 12:30
Karşıyaka Belediyesi işçileri, eksik maaşlar yüzünden eylem düzenleyerek haklarını talep etti.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi iştiraklerinden Kent AŞ'de çalışan işçiler, 7 aydır eksik ve taksitli maaş aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Belediye önünde toplanan işçiler, "Taksit taksit maaş istemiyoruz" ve "Zam değil, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı, slogan attı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaş yerine haftalık 5-6 bin lira parça parça ödemeler yapıldığını, işçilerin borçla yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Maaşların ödenmesindeki bozukluk nedeniyle işçilerin evine haciz geldiğini, bazılarının işi bırakmak zorunda kaldığını belirten Akdoğan, belediye yönetiminin kendilerini dinlemediğini, görüşme randevularını iptal ettiğini kaydetti.

Akdoğan, birikmiş alacakların ödenmesini isteyerek, "Görev tanımı dışı görevlendirmelere derhal son verilmeli. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz." dedi.

İşçiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

