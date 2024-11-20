Karşıyaka'da Kadınlar İçin Aikido Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Kadınlar İçin Aikido Etkinliği Düzenlendi

Karşıyaka Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kadınlara yönelik aikido etkinliği düzenledi. Etkinlikte, şiddete karşı savunma teknikleri öğretildi ve katılımcılara bireysel güvenlik konularında bilgi verildi.

20.11.2024 14:53
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kadınlar için aikido etkinliği düzenledi. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, şiddete karşı temel savunma teknikleri öğretildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aikido etkinliği yoğun ilgi gördü. Özellikle son zamanlarda artan toplumsal olayların da etkisiyle bireysel güvenlik kaygıları yaşayan kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda bir araya gelen kadınlara; kapkaç, gasp ve şiddet gibi durumlarda ani müdahalelere karşı ilk aşamada kendilerini nasıl savunabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

"Şiddetin her türlüsüne karşı omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Ne yazık ki ülkemizde giderek artan cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet suçları, en büyük toplumsal sorunların başında geliyor. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak; şiddetsiz, güvenli ve eşit bir toplum yolunda kararlı mücadelemizi sürdürüyor, her alanda kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikle de sadece bir savunma sanatı olan aikidoyu tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmayı da hedefledik. Katılan tüm kadınlara cesaretleri, eğitmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Aikido sporuna ilgi duyan, kurslara devam etmek ve ileri teknikleri öğrenmek isteyen vatandaşlar 0232 367 00 60 numaralı hattan Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Spor, Son Dakika

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