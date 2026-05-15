Karşıyaka\'da Kentsel Dönüşüm Protestosu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince başlatılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi alanındaki evlerinin zamanında teslim edilmediğini savunan bazı hak sahipleri eylem yaptı.

Kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etabındaki evlerinin açıklanan sürede teslim edilmediğini öne süren hak sahipleri, alanda bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Akın Erdem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonların mağduriyetlerinin haklılığını ortaya koyduğunu belirtti.

İZBETON'a toplam 247 milyon 950 bin lira ödeme yaptıklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Ödemeye de halen devam ediyoruz. Bunca iyi niyet göstermemize rağmen inşaatlarımızın imalatının durduğunu 6 Mayıs'ta tesadüfen öğrendik. Konuyu sorduğumuz belediye yetkililerinden bir cevap alamadık ve her zaman yaptıkları gibi oyalanmaya çalışıldık. Biraz daha fazla irdelediğimizde inşaatlarımızı yapan firmanın 400 milyon liralık hak edişinin İZBETON tarafından ödenmediğini öğrendik."

Akın Erdem, inşaatların en kısa zamanda önce başlatılması ve söz verildiği gibi temmuz ve kasım aylarında teslim edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.