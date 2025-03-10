Karşıyaka'da Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı Uygulaması - Son Dakika
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Karşıyaka'da Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı Uygulaması

Karşıyaka Belediyesi, oturma raporu ve ruhsat başvurularında kabul ettiği mama bağışlarıyla yaklaşık 3 ayda 10 bin 750 ton mama topladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, uygulamanın sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.

10.03.2025 13:13  Güncelleme: 13:51
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile oturma raporu ve ruhsat başvurularında mama bağışı kabul ediliyor. Uygulama sayesinde yaklaşık 3 ayda toplam 10 bin 750 ton mama elde edildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu uygulamayla hem Karşıyaka'nın hayvan dostu kent kimliğini güçlendirmeye hem de sosyal sorumluluk bilincini artırmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ruhsat ve oturma raporu için belediyeye başvuruda bulunan vatandaşlar sahipsiz hayvanlar için mama bağışlayabiliyor.

10 bin 750 ton mama toplandı

Karşıyaka Belediye Meclisi'nde alınan kararla hayata geçirilen uygulamanın başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 3 aylık sürede toplam 10 bin 750 ton kuru mama toplandı. Toplanan mamalar, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaktan alındıktan sonra yaşamını barınakta devam ettiren hayvanlar için kullanılıyor.

"Tüm canlılar için yaşanabilir bir kent"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da sokak hayvanlarının beslenme sorununa duyarlı ve kalıcı bir çözüm üretmek için önemli bir adım attık. Belediye Meclisimizde aldığımız kararla, ruhsat ve oturma raporu başvurularında mama bağışı şartı getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın bu sürece doğrudan katkı sunmasını sağlıyor hem de Karşıyaka'nın hayvan dostu kent kimliğini güçlendiriyoruz. Karşıyaka'yı sadece insanlar için değil, tüm canlılar için yaşanabilir bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı Uygulaması - Son Dakika

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