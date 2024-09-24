Karşıyaka\'da Sokak Senin Etkinliği Final Yaptı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Senin, Latife Hanım Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşma ile final yaptı. Sokak Senin etkinliklerinin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kaybolmaya yüz tutmuş sokak oyunları kültürünü çocuklarımıza kazandırmak, komşular arasındaki iletişimi güçlendirmek için düzenlediğimiz Sokak Senin etkinliklerine katılan ve çabalarımızı karşılıksız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yaşamı Sokağa Taşıyoruz" sloganıyla geleneksel hale getirdiği "Sokak Senin" etkinliklerini bu yıl Cumhuriyet Mahallesi'nden başlatan Karşıyaka Belediyesi, finali ise Latife Hanım Mahallesi'nde düzenlenen buluşma ile yaptı. Yaz boyunca toplam 13 farklı mahallede gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi, yaşıtlarıyla sokakta oynamanın keyfini çıkardı.

Ödüllü etkinlik

Sağlıklı Kentler Birliği İyi Uygulamalar Yarışması'nda 'Sağlıklı Şehir Planlanması' kategorisinde ödüle layık görülen Sokak Senin'e bu yıl son olarak Latife Hanım Mahallesi 7490 Sokak ev sahipliği yaptı. Etkinlik süresince trafiğe kapatılan sokakta bir araya gelen çocuklar, oyunların ve renkli aktivitelerin tadını çıkardı; aileleri de komşularıyla birlikte eğlenceli saatler geçirme imkanı buldu. Spor aktiviteleri, tohum dikimi, köpük gösterisi, yüz boyama, takı ve geri dönüşüm atölyesi ile geri dönüşüm temalı tiyatro gösterisinin gerçekleştiği etkinlikte en çok ilgiyi geleneksel çocuk oyunları gördü. Özellikle tatil sürecinde bilgisayar ve telefonlardan çocukları uzaklaştırıp arkadaşlık ilişkilerini canlandırmayı da amaçlayan aktiviteler, renkli görüntülere sahne oldu.

Sanal dünya yerine sokak kültürü

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sokak kültürünün yerini sanal dünyada geçirilen zamana bıraktığı günümüz koşullarında 'Sokak Senin' etkinlikleri ile hem toplumsal iletişimi güçlendirmeyi hem de çocuklarımızın yaşıtları ile birlikte nitelikli zaman geçirmesini amaçlıyoruz. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını yeniden canlandırırken, çocukların yanı sıra büyükleri de bir araya getirerek komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Toplam 13 farklı mahallede olmak üzere son olarak Latife Hanım Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinlik serimize ilgi gösteren, katılan, çabalarımızı karşılıksız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşamın coşkuyla sokağa taştığı bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.