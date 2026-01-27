Karşıyaka'da Voleybol Heyecanı - Son Dakika
Karşıyaka'da Voleybol Heyecanı

27.01.2026 12:01  Güncelleme: 13:15
Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, 16 yaş ve üzeri vatandaşların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. 8 takımın mücadele ettiği turnuvada Egeliler takımı birinci oldu. Başkan Ünsal, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, 16 yaş ve üzeri vatandaşların yoğun katılımıyla iki gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Toplam 8 takımın mücadele ettiği turnuva, sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtan keyifli karşılaşmalarla tamamlandı.

Karşıyaka Belediyesi, voleybol tutkunlarını turnuvada buluşturdu. 16 yaş ve üzeri Karşıyakalıların yoğun katılımıyla iki gün boyunca büyük bir heyecana sahne turnuva, rekabetin yanı sıra dayanışma ve keyifli anları da beraberinde getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi Barış Tezer Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 8 takım katıldı, kazanan dayanışma oldu. Heyecanlı anlara sahne olan turnuva sonunda Egeliler takımı birinciliği elde etti. Plus Team ikinci, Setflix takımı ise üçüncü oldu. İlk üçe giren takımlara kupa takdim edilirken, sporculara çeşitli spor ekipmanlarının yer aldığı çantalar hediye edildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara ise anı madalyası verildi.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, turnuvaya ilişkin, "Bu turnuva, 16 yaş ve üzeri Karşıyakalıları aynı sahada buluşturarak sporun kapsayıcı ve birleştirici yönünü bir kez daha ortaya koydu. İki gün boyunca süren karşılaşmalarda sahaya yansıyan centilmenlik ve takım ruhu bizler için en büyük kazanım oldu. Katılan tüm takımlarımız, ortaya koydukları mücadeleyle Karşıyaka'nın spor kültürüne değer kattı. Dereceye giren ekiplerimizi gönülden kutluyor, turnuvada ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Karşıyaka'yı her yaştan yurttaşımız için sporla yaşayan bir kent haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

