Karşıyaka'da Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri Tamamlandı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından 17-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, gençler ile çınarların mücadele ettiği Mangala Turnuvası ile sona erdi. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde hafta boyunca süren program; sanatsal, sportif ve eğitici etkinliklerle dolu dolu geçti. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bilge çınarlarımızın hayatın içinde aktif rol almasını destekleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından 17-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaş almış bireylerin aktif yaşama katılımını teşvik etmek amacıyla birdizi etkinlik düzenlendi. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde hafta boyunca gerçekleştirilen sanatsal ve sportif aktivitelerin yanı sıra söyleşi, çalıştay ve panellerle çınarların sosyalleşmeleri desteklenirken sağlıklı yaşlanma konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Gençlerin enerjisi, büyüklerin tecrübesi buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında; Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu, Camaltı Boyama Sergisi sanatseverler ile buluşturuldu. "Sanatta Savaşın İzleri: Rönesans'tan Türk Resmine" konulu bir söyleşi düzenlendi, Bocce & Boccia Engel Tanımayan Dostluk Maçı gerçekleştirildi. Hafta boyunca devam eden sanatsal aktivitelere ek olarak workshop, bilgi yarışması ve nostaljik bir defile düzenlendi. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 'Yaşlılıkta Güçlü Adımlar: Sağlık, Haklar ve Dayanışma' başlıklı bir çalıştay ile 'Keyifli Yaşlanma İçin İpuçları' başlıklı panel gerçekleştirilerek vatandaşların sağlıklı ve aktif yaşlanma konularında bilgi sahibi olmalarına katkı sunuldu. Haftanın finalinde ise Metin Aşıkoğlu Ortaokulu öğrencileri ile bilge çınarların arasında Mangala Turnuvası gerçekleştirildi. Gençlerin enerjisi ile ileri yaşlı bireylerin tecrübelerinin buluştuğu turnuvada nesiller arası dostluk kazandı.

"Büyüklerimizin hayatın içinde aktif, sağlıklı ve mutlu olmalarını önemsiyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da her yaştan bireyin huzur içinde bir yaşam sürmesine katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştiriyor; özellikle yaş almış büyüklerimizin hayatın içinde aktif, sağlıklı ve mutlu olmalarını önemsiyoruz. Yaşlılara Saygı Haftası boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle onların sosyalleşmesine ve kendilerini ifade etmesine katkı sağladık. Etkinliklerimize gösterdikleri yoğun ilgi için tüm Karşıyakalılara teşekkürlerimi sunuyorum. Karşıyaka'da büyüklerimizi sadece bir hafta değil, her zaman desteklemeye ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.