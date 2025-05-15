Karşıyaka'da Yeni Bir Park: Karşıyaka Kent Konseyi Parkı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Yeni Bir Park: Karşıyaka Kent Konseyi Parkı Açıldı

Karşıyaka Belediyesi, Dedebaşı Mahallesi'ndeki park alanını yenileyerek 'Karşıyaka Kent Konseyi Parkı' adıyla hizmete sundu. Açılışta konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kent Konseyi'nin önemine dikkat çekerek toplumsal yaşamı desteklemenin vurgusunu yaptı.

15.05.2025 15:35  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin Dedebaşı Mahallesi'nde yenilediği park alanı "Karşıyaka Kent Konseyi Parkı" adıyla hizmete girdi.  Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ne mutlu bize ki 20'nci yılında da aynı heyecan ve azimle Karşıyaka Kent Konseyi'ni yaşatıyor ve destekliyoruz. Dilerim nesiller boyu çocuklar bu parkta oynar, adınız yaşar" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Dedebaşı Mahallesi'nde bulunan park alanını yenileyerek "Karşıyaka Kent Konseyi Parkı" adını verdi. Kent Konseyi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ile önceki dönemde 10 yıl başkanlık görevini yürüten Selman Boyacıoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, gençlerden oluşan Horizon Oda Orkestrası mini bir müzik dinletisi sundu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sivil toplum kuruluşları; bir toplumun sosyal ve kültürel yaşamına yön veren, yerel yönetimleri pozitif anlamda besleyen en önemli unsurlardır. Kent Konseyleri ise bu yapının çatı kurumudur. Ne mutlu bize ki 20'nci yılında da aynı heyecan ve azimle Karşıyaka Kent Konseyi'ni yaşatıyor ve destekliyoruz. Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve ortak akılla kenti yönetmek için Kent Konseyi'yle iş birliği içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde de birlikte üretecek, birlikte yönetecek ve Karşıyaka'yı daha ileriye taşıyacağız. Bu park; çalışmalarımızın, başarımızın, dayanışmamızın sadece sembolik bir yansıması. Dilerim nesiller boyu çocuklar bu parkta oynar, adınız yaşar. Kutluyorum sizi, iyi ki varsınız" dedi.

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı da "Bugün burada bulunmamız, kıymetli iş birliğimizin kalıcı bir örneğidir. Ne mutlu bize, bu park artık Karşıyaka Kent Konseyi Parkı'dır. Karşıyaka Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Karşıyaka, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Yeni Bir Park: Karşıyaka Kent Konseyi Parkı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:58:22. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Yeni Bir Park: Karşıyaka Kent Konseyi Parkı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.