Karşıyaka'da Yeni Bir Park: Karşıyaka Kent Konseyi Parkı Açıldı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin Dedebaşı Mahallesi'nde yenilediği park alanı "Karşıyaka Kent Konseyi Parkı" adıyla hizmete girdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ne mutlu bize ki 20'nci yılında da aynı heyecan ve azimle Karşıyaka Kent Konseyi'ni yaşatıyor ve destekliyoruz. Dilerim nesiller boyu çocuklar bu parkta oynar, adınız yaşar" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Dedebaşı Mahallesi'nde bulunan park alanını yenileyerek "Karşıyaka Kent Konseyi Parkı" adını verdi. Kent Konseyi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ile önceki dönemde 10 yıl başkanlık görevini yürüten Selman Boyacıoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, gençlerden oluşan Horizon Oda Orkestrası mini bir müzik dinletisi sundu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sivil toplum kuruluşları; bir toplumun sosyal ve kültürel yaşamına yön veren, yerel yönetimleri pozitif anlamda besleyen en önemli unsurlardır. Kent Konseyleri ise bu yapının çatı kurumudur. Ne mutlu bize ki 20'nci yılında da aynı heyecan ve azimle Karşıyaka Kent Konseyi'ni yaşatıyor ve destekliyoruz. Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve ortak akılla kenti yönetmek için Kent Konseyi'yle iş birliği içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde de birlikte üretecek, birlikte yönetecek ve Karşıyaka'yı daha ileriye taşıyacağız. Bu park; çalışmalarımızın, başarımızın, dayanışmamızın sadece sembolik bir yansıması. Dilerim nesiller boyu çocuklar bu parkta oynar, adınız yaşar. Kutluyorum sizi, iyi ki varsınız" dedi.

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı da "Bugün burada bulunmamız, kıymetli iş birliğimizin kalıcı bir örneğidir. Ne mutlu bize, bu park artık Karşıyaka Kent Konseyi Parkı'dır. Karşıyaka Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.