Karşıyaka Spor Kulübü, Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü, Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı

Karşıyaka Spor Kulübü, yerel ve ulusal basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak, kulübün töhmet altında bırakılmak istendiğini belirtti. Açıklamada, eski yönetim kurulu üyesi Hatice Ö'nün kulüple ilişkisinin kesildiği ve yaşananların kulübe zarar vermemesi için hukuki sürecin takip edildiği ifade edildi.

27.06.2024 19:27
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Karşıyaka Spor Kulübü, yerel ve ulusal basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı.

Kulübün töhmet altında bırakılmak istendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde gerek yerel basında, gerekse ulusal basında kulübümüzün de adının kullanıldığı haberler görülmektedir. İşbu haberlerde ismi geçen eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö'nün işlediği iddia olunan ve suç teşkil eden eylemlerden dolayı kulübümüz de töhmet altında bırakılmak istenmektedir.

Haberlere konu eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö'nün ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapılan 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmaması sebebiyle, tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür.

Bu çerçevede Hatice Ö, hali hazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yaptıkları eylemler kendilerini bağlamaktadır."

Açıklamada, yaşananların kulübe zarar vermemesi adına hukuki sürecin itinayla takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Spor Kulübü, Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika

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