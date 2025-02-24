Karşıyaka ve Piran 10. Yılını Dostluk Konseriyle Kutladı - Son Dakika
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Karşıyaka ve Piran 10. Yılını Dostluk Konseriyle Kutladı

Karşıyaka Belediyesi, Slovenya'nın Piran Belediyesi ile kardeş şehir olmasının 10'uncu yılını, ''Karşıyaka'dan Piran'a Dostluk Köprüsü'' konseri ile kutladı. Konserde iki kentten sanatçılar sahne alırken, dostluk ve kültürel değerlerin pekiştirildiği bir atmosfer oluştu.

24.02.2025 15:59
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Slovenya'nın Piran Belediyesi ile kardeş şehir olmasının 10'uncu yılını "Karşıyaka'dan Piran'a Dostluk Köprüsü" konseri ile kutladı. Slovenya'dan konukların da katıldığı konserde, iki kentten sanatçıların seslendirdiği şarkılar ve dans gösterileriyle kültür şöleni yaşandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bu anlamlı gecede, kültürel değerlerimizi müzik aracılığıyla birleştiriyor ve dostluk bağlarımızı daha da pekiştiriyoruz" dedi.

Slovenya'nın Piran Belediyesi ile kardeş şehir olmasının 10'uncu yılını kutlayan Karşıyaka Belediyesi, bu kapsamda özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Karşıyaka'dan Piran'a Dostluk Köprüsü" başlıklı konserde; Sloven ve Türk sanatçılar sahne aldı. Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de Türkiye'nin 7 yöresini kapsayan bir potpuri gösterisi sergiledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Slovenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Dr. Aleš Musar, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Ege Bölgesi Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu, Başpsikopos Dr. Martin Kmetec, Piran Belediye Başkan Yardımcıları Christian Poletti ve Robert Fakin, Piran Belediyesi bürokratları Matej Knep ve Tina Jerman, Piran Papazı Zorko Bajc ile Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Bu anlamlı gecede de kültürel değerlerimizi müzik aracılığıyla birleştiriyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bundan tam on yıl önce, iki kent arasında kardeşlik ve iş birliği anlaşması imzalayarak, ortak değerlerimizi ve kültürel zenginliklerimizi paylaşma yolunda önemli bir adım attık. Bu süreçte, Karşıyaka ve Piran, kardeş belediye olarak sadece resmi ilişkiler değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma ruhunu da geliştirdiler. Bu anlamlı gecede de kültürel değerlerimizi müzik aracılığıyla birleştiriyor ve dostluk bağlarımızı daha da pekiştiriyoruz. Kardeş belediyeler olarak, sadece kültürel etkinliklerle değil, aynı zamanda eğitim, çevre, spor ve sosyal projelerde de işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu dostluk konserine değer katan tüm sanatçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte daha nice dostluk ve dayanışma dolu yıllara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka ve Piran 10. Yılını Dostluk Konseriyle Kutladı - Son Dakika

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