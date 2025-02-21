Karşıyaka ve Piran Kardeşliğinin 10. Yılı Konseri Düzenleniyor

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Slovenya'nın Piran Belediyesi ile kardeş şehir olmasının 10'uncu yılını özel bir konserle kutlayacak. "Karşıyaka'dan Piran'a Dostluk Köprüsü" adlı konser, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın sanat dolu atmosferinde, Slovenya'nın değerli müzisyenleri ve Karşıyaka Belediye Orkestramızın eşsiz performansının buluşacağı bu özel geceye tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.

Slovenya'nın Piran Belediyesi ile kardeş şehir olmasının 10'uncu yılını kutlayan Karşıyaka Belediyesi, bu kapsamda özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Farklı kültürleri bir araya getirerek iki şehir arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen "Karşıyaka'dan Piran'a Dostluk Köprüsü" konseri, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dostluk bağları güçlenecek

Katılımın ücretsiz olduğu konserde, Slovenya Georgios Korosu, Slovenya Tomac-Krecic Ailesi Korosu ve Karşıyaka Belediye Orkestrası sahne alacak. İki kültürün ezgilerinin yankılanacağı bu özel gecede katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak. Bu anlamlı etkinlik, Karşıyaka ve Piran arasındaki dostluk bağlarını güçlendirirken, farklı kültürlerin kaynaşmasına da katkı sunulacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe; Slovenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Dr. Aleš Musar, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Ege Bölgesi Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu, Başpsikopos Dr. Martin Kmetec, Piran Belediye Başkan Yardımcıları Christian Poletti ve Robert Fakin ile Piran Belediyesi bürokratları Matej Knep ve Tina Jerman katılacak.

"Kültürel zenginliklerimizi paylaşacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka olarak, kardeş şehirlerimizle kurduğumuz güçlü bağları her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Slovenya'nın Piran Belediyesi ile dostluğumuzun 10. yılına özel olarak düzenlediğimiz bu anlamlı konserle, kültürel zenginliklerimizi paylaşacağız. Sanatın ve dostluğun buluştuğu etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyorum, gelin müziğin evrensel diliyle dostluk köprülerini birlikte kuralım" ifadesini kullandı.