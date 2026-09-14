Kartal Anadolu İmam Hatip'te yeni eğitim yılı törenle açıldı, dereceye girenlere Togg verildi - Son Dakika
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Kartal Anadolu İmam Hatip'te yeni eğitim yılı törenle açıldı, dereceye girenlere Togg verildi

Kartal Anadolu İmam Hatip\'te yeni eğitim yılı törenle açıldı, dereceye girenlere Togg verildi
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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Törende 2026-YKS'de sözel ve Arapça alanlarında Türkiye birincisi olan öğrencilere Kartal Eğitim Vakfınca Togg hediye edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısında, sunduğu ortam ve iklimin, gençlere verdiği manevi değerlerin yanı sıra bilim üretme ve başarılı olma konusundaki motivasyonunun da önemli olduğunu kaydetti.

Yiğitbaşı, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, burada gördüğü en kıymetli unsurlardan birinin "aidiyet duygusu" olduğunu söyledi.

Bu çağda gençlerin ve yetişkinlerin ülkesi, milleti, ailesi ve manevi değerleriyle olan aidiyetinin sınırlandığı bir dönem yaşandığını belirten Yiğitbaşı, "Ancak Kartal Anadolu İmam Hatip'in başarısında, sunduğu ortam ve iklimin, gençlerimize verdiği manevi değerlerin yanı sıra bilim üretme ve başarılı olma konusundaki motivasyonunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ailenin parçası olmanın, büyük bir yapbozun, büyük bir birlikteliğin ve iyiliğin önemli bir parçası olduğunu hissetmenin çok kıymetli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kübra Güran Yiğitbaşı, okulda görev yapan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de okulun yetiştirdiği kişiler olduğuna dikkati çekerek, Eğitim Vakfı, mütevelli heyeti, bağışçı ve destekçilerin de okulun oluşturduğu bu iklimden beslendiğini vurguladı.

Bu aidiyeti korumanın ve bağları güçlendirmenin önemli bir başarı olduğunun altını çizen Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Bu iklimi devam ettirme, bu aidiyeti koruma, bu bağları güçlendirme, yıl yıl arttırarak devam ettirme bence çok önemli bir başarı. Dolayısıyla kıymetli gençler, bu yıl aramızda ortaokul öğrencilerimizin de olması her birimizin gerçekten yüreğine ayrıca su serpti. Çünkü gelecek nesiller mezuniyetlerine yol alarak başarılarla buradan devam ettikçe, işte arkadan gelen yeni nesillerin her zaman için bu pınarın devamını sağlayacağını gözlerimizle burada görmüş olduk."

Yiğitbaşı, kendisinin bugünkü adıyla "Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi" olan "Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi"nden mezun olduğunu anlattı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'yle de farklı dönemlerde bağının bulunduğuna, bu okulda yetişen gençlerin kendileri için büyük bir ilham kaynağı ve gurur tablosu olduğuna işaret eden Yiğitbaşı, "Attığınız her adımın, gittiğiniz her yolun, açtığınız her patikanın Türkiye'nin ve hatta dünyanın bir başka tarafındaki gençlere, nesillere ilham olacağını bilin." ifadesini kullandı.

Kübra Güran Yiğitbaşı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir" şeklindeki sözünü aktararak, öğrencilerin ahlak, erdem, bilgi ve hikmetle donanmış gençler olarak yollarına devam etmeleri temennisinde bulundu.

"Kartallı olmak da bir ayrıcalıktır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin eski velilerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, oğullarını imam hatip lisesine göndermenin bir baba olarak yaptığı en büyük hizmetlerden biri olduğunu dile getirerek, "50 oğlum, 50 kızım olsa kıyamete ve torunlarıma varıncaya kadar hepsinin öncelikle imam hatip lisesinde okumalarını, burada okurlarsa da daha çok arzu edeceğimi bilinmesini isterim. Herhalde veli olarak babalarınızın ve annelerinizin size en büyük yaptığı katkı sizleri imam hatipli yapmalarıdır. Genel olarak 'Kartallı' olmak da bir ayrıcalıktır." sözlerini sarf etti.

Yılmaz, oğlunun okulda aldığı eğitimin yanı sıra okul yıllarıyla sınırlı olmayan arkadaşlıklar kurmasının kendisi açısından önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren öğrencilere Togg hediyesi

Törende, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sözel alanda Türkiye birincisi olan Enes Salahaddin Coşkun ile Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında Türkiye birincisi, genel sıralamada ise Türkiye üçüncüsü Ammar Mahmut'a Kartal Eğitim Vakfınca Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye edildi.

Sınavda dereceye giren 15 öğrenciye de çeşitli hediyeler takdim edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, törenin ardından okulun konferans salonunda, "Dijital çağda özgün ve vicdani izler bırakmak" başlıklı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış dersini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartal Anadolu İmam Hatip'te yeni eğitim yılı törenle açıldı, dereceye girenlere Togg verildi - Son Dakika

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