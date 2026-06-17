Kartal'da Muharrem Ayının İlk Orucu Kartal Cemevi'nde Açıldı

(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem ayının ilk gününde Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen oruç açma lokmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen oruç açma lokmasına katıldı. Programda, Muharrem matem ayının anlam ve önemine dikkat çekilerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Programa; Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Kars, Mustafa Ağdaş, Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, belediye meclisi üyeleri Özkan Özdemir, Ali Aluç, Umutcan Kıskanç ve Aybar Kara katıldı.

İLK ORUÇLAR DUALARLA AÇILDI

Cemevi Dedesi Celal Özer'in okuduğu duanın ardından Muharrem ayının ilk orucu açıldı. Muharrem ayının barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Yüksel, "Yas-ı Muharrem ayının sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların ve edilen duaların Hak katında kabul olmasını temenni ediyorum. Muharrem ayının tüm komşularımıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.