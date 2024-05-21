Kartal Belediyesi Çini Atölyesi Sergisi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi fuaye alanı, Soğanlık Kültür Merkezi Çini Atölyesi öğrencilerinin sergisine ev sahipliği yapıyor.

Soğanlık Kültür Merkezi Çini Atölyesi kursiyerleri ile eğitmen Şerife Bağcıvan'ın çini sanatının örneklerini ortaya koyduğu sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

Serginin açılışını, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptı. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan'ın da katıldığı program müzik dinletisiyle başladı.

Sergide, Anadolu motifleri ve halı kilim desenleri ön plana çıkarken, 150 eser yer aldı. Duvar süsleri, vazolar, abajurlar ve tepsiler gibi objeler, Kartallıların beğenisine sunuldu. Ekim ayında başlayan ve mayıs ayının sonunda tamamlanacak kurs, 16 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında 10 gün boyunca ziyaret edilebilecek.