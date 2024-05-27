Kartal Belediyesi, kreşlere giden çocukların okula hazırlık sürecini değerlendirecek bir test başlattı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kreş Müdürlüğü ve Kartal Oran Okulları iş birliğiyle, kreşlere giden çocukların birinci sınıfa hazır olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla "Metropolitan Okul Olgunluğu Testi" uygulaması başlatıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, 14 kreş ile ilçede hizmet veren Kreş Müdürlüğü'nün başlattığı uygulama ile kreşe giden çocukların ilkokula geçiş sürecinin daha sağlıklı olması hedefleniyor.

Toplam 100 maddeden oluşan test ile çocukların sözcük dağarcığı, kelime bilgisi, işitsel ve görsel dikkat yönerge takip, neden-sonuç ilişkisi kurma, mantık, sayı bilgisi, ince motor- kas becerisi, el-göz koordinasyonu değerlendirilecek.

Eğitimciler ilk toplantıyı düzenledi

Envanter, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanları tarafından uygulanacak. Uygulamanın ilk adımında, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanları ile Oran Okulları uzmanları, süreci değerlendirmek ve takibini yönetmek için bir araya geldi. Psikologlar ve eğitmenler testlerin, çocukların akademik başarılarına ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları, eğitmen tarafından bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği ve her çocuğun öğrenme hızına uygun yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Kartal Belediyesi kreş öğretmenleri, Oran Okulları'na ve eğitmene teşekkür ederek, bu alandaki hizmetlerin büyük bir titizlik ve özveri ile hayata geçirildiğini belirtti.