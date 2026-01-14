Kartal Belediyesi'nin "Maker Atölyeleri" Ara Tatilde Çocuklar ve Gençlerle Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi'nin "Maker Atölyeleri" Ara Tatilde Çocuklar ve Gençlerle Buluşacak

14.01.2026 14:36  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde bilim ve teknoloji odaklı Maker Atölyeleri düzenleyecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinliklerle çocukların bilimsel düşünme ve dijital beceriler kazanmaları hedefleniyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında yenilikçi deneyimler kazandırmak amacıyla düzenleyeceği "Maker Atölyeleri", 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Makina Hangar'da gerçekleştirilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik planlanan eğitim programı sayesinde öğrenciler, ara tatilde teknoloji ve üretim temelli uygulamalarla buluşma şansı elde edecek.

Kartallı çocukların ve gençlerin bilimsel düşünme, problem çözme ve dijital beceriler kazanması amacıyla ara tatilde düzenlenecek eğitim programı; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini teknoloji ve üretim temelli uygulamalarla buluşturacak.

Lego ile Kodlama, 3D Printer, Raspberry Pi, 3 D Kalem Atölyesi, Biyonik Robotlar ve Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru başlıklarında düzenlenecek atölyeler, öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine göre gerçekleştirilecek.

Öğrenciler; Raspberry Pi Atölyeleri'nde Raspberry Pi'yi tanıyıp yazılımın temel mantığını öğrenecek, basit bir sensör projesi üzerinden Python ile kod yazmayı, elektronik bileşenleri kullanmayı ve gerçek zamanlı veri okumayı deneyimlemiş olacak.

"Biyonik Robotlar: Biyonik Balık Yapı Atölyesi" etkinliğinde doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarıyla kendi biyonik balıklarını tasarlayıp hareket ettirirken, FESTO iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyede aynı zamanda mühendisliğin doğadaki sistemlerden nasıl ilham aldığını eğlenceli uygulamalarla keşfetme şansı yakalayacak.

Katılımcılar; 3D Kalem ile Tasarım Atölyesi'nde, 3D kalemlerle kendi tasarımlarını oluşturarak yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürecek. 3D Printer Atölyesi'nde ise 3D yazıcı teknolojisiyle kendi fikirlerini üretime dönüştürme imkanı bulacak. Katılımcılar ayrıca; Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru Atölyeleri'nde bilim, teknoloji ve mühendislik deneylerini bir araya getirecek.

Ara tatil boyunca devam edecek programla, ilkokuldan liseye kadar farklı kademelerdeki öğrenciler, bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmış ve uygulamalı öğrenme süreçlerine aktif katılım sağlamış olacak.

Maker Atölyeleri'ne kayıtlar, 'https://www.kartal.bel.tr/' üzerinden yapılacak. Başvurular, ön başvuru niteliği taşıyacak ve atölyeler sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Kayıtların değerlendirilmesinin ardından katılımcılar, telefon yoluyla bilgilendirilecek.

Atölye Takvimi

-19 Ocak 2026

3D Yazıcı

Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru

-20 Ocak 2026

3D Yazıcı

Lego ile Kodlama

-21 Ocak 2026

3D Yazıcı

3DFIX ile Kalem Atölyesi

-22 Ocak 2026

3D Yazıcı

FESTO ile Biyonik Robotlar

-23 Ocak 2026

3D Yazıcı

Lego ile Kodlama

-26 Ocak 2026

3D Yazıcı

Lego ile Kodlama

-29 Ocak 2026

Raspberry Pi

Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru

-30 Ocak 2026

Lego ile Kodlama

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nin 'Maker Atölyeleri' Ara Tatilde Çocuklar ve Gençlerle Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:46:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nin "Maker Atölyeleri" Ara Tatilde Çocuklar ve Gençlerle Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.