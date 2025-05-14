Kartal Belediyesi'nden Engelliler Haftası Paneli

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erişilebilir Yaşam İçin: Erken Tanıdan Toplumsal Farkındalığa" başlıklı panel, alanında uzman isimleri ve çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Panele, İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Rahime Gökboğa, Engelli Hakları Savunucusu ve Aile Danışmanı Gülay Özer ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Ekici konuşmacı olarak katıldı.

Uzman Psikolog Rahime Gökboğa, gelişimsel farklılıkların erken fark edilmesinin çocuk ve aile üzerindeki etkilerini anlatarak erken müdahalenin önemine dikkati çekti. Gülay Özer ise engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sosyal ve psikolojik zorlukları aktararak destek sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Panelin son konuşmasını yapan Ayfer Ekici, engelli bireyler için mevcut yasal düzenlemeler, sosyal hizmet modelleri ve uygulanan politikalar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin interaktif bölümünde katılımcılar, konuşmacılara doğrudan sorular yönelterek görüş alışverişinde bulundu. Panel sonunda, Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi'nin hazırladığı armağanlar, konuşmacılara takdim edildi.