Kartal Belediyesi, "Okullarda Sıfır Atık" Projesini Hayata Geçirdi
Kartal Belediyesi, "Okullarda Sıfır Atık" Projesini Hayata Geçirdi

11.03.2026 10:56  Güncelleme: 12:09
Kartal Belediyesi, 'Daha Yeşil Bir Kartal' hedefiyle 'Okullarda Sıfır Atık' projesini başlatarak çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında okullarda atık yönetimi için sistemler kurularak, geri dönüşüm teşvik ediliyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, "Daha Yeşil Bir Kartal" vizyonu doğrultusunda çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla "Okullarda Sıfır Atık" projesini hayata geçirdi. İlçedeki tüm okulları kapsayan projeyle, atık yönetimi artık okul sıralarından başlıyor.

Kartal Belediyesi, okullarda her atık türü için özel bir sistem kuruyor. Kağıt, plastik ve metal gibi ambalaj atıklarından elektronik atıklara, atık pillerden bitkisel yağlara kadar tüm kategoriler, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

"Okullarda Sıfır Atık" projesi kapsamında okul koridorlarına yerleştirilen "İkili Toplama Sistemi" ile öğrenciler; geri dönüştürülebilir atıkları mavi kutuya, evsel atıkları ise gri kutuya atarak sıfır atık kültürünü yerinde öğreniyor. Okul bahçelerinde oluşturulan "Geçici Atık Depolama Alanları" ile de atıkların hijyenik ve düzenli bir şekilde transferi sağlanıyor."

Beş pilot okulda altyapı tamamlandı

Sıfır atık seferberliği kapsamında ilk etapta beş okulda kurulumlar tamamlandı. Belediye ekipleri, okul yönetimleri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sistemin işleyişine ilişkin teknik bilgilendirmeler yaptı.

Yıl sonuna kadar Kartal'daki tüm okullar bu sisteme dahil ederek "Sıfır Atık Belgesi" almalarına öncülük etmek hedefleniyor.

Kartal Belediyesi, sadece okullarda değil, hane halkı ve işletmelerde de bitkisel atık yağ kirliliğinin önüne geçiyor. Kanalizasyon sistemlerini korumak ve su kaynakları temiz tutmak amacıyla yürütülen toplama hizmeti aralıksız sürüyor.

5 litre ve üzeri atık yağ biriktiren vatandaşlar, '444 4 578' numaralı Komşu İletişim Merkezi'ni arayarak taleplerini iletebiliyor. Belediye ekipleri, gelen talepler doğrultusunda adrese giderek atık yağları ücretsiz olarak topluyor.

Okullarda geleneksel atık yağ kampanyası

"Okullarda Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası" ise bu yıl da öğrencilerin heyecanıyla büyüyor. Evlerinden ve okul kantinlerinden topladıkları yağları geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, hem doğayı koruyor hem de okullarına çevre dostu ödüller kazandırma şansı yakalıyor."

Kaynak: ANKA

