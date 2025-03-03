Kartal Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İftar ve Sahur İkramı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, düzenlediği iftar programında vatandaşları ağırladı. Ayrıca Belediye, ramazan ayı boyunca iftar için bin, sahur için 500 kişilik yemek hazırlayacak.

Kartal Belediyesi'ne ait aşevinde pişirilerek hazırlanan yemeklerin servis edildiği çadırda hem sahur hem de iftar yemeği ikram ediliyor. Her gün bin kişilik iftar yemeği, sahurda da 500 kişilik yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Gökhan Yüksel, çalışanlar ile görüşerek iftar ve sahurda ikram edilen yemek hizmetinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.