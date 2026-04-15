Kartal Belediyesi'nden Şehitler Haftası'nda Vefa ve Dayanışma Örneği

HABER: Zeynep Özmen

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği programla şehitleri rahmet ve minnetle andı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan anma etkinlikleri, gün boyu süren vefa ziyaretleriyle devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde gerçekleştirilen Şehitler Haftası anma programına, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, başkan danışmanları, birim müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programın ilk durağı, Soğanlık Mezarlığı oldu. Saat 10.00'da başlayan programda, Şehit Jandarma Er Oktay Karakelle mezarı başında dualarla yad edildi. İmam Metin Ayyıldız tarafından Kur'an okunmasının ardından Yüksel ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı törende Yüksel, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman hatıralarının Kartal'da her zaman en yüksek saygıyla yaşatılacağını vurguladı.

Şehit ailelerine vefa ziyaretleri

Mezarlık programının ardından anma programı, Kartal Belediyesi heyetinin gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle devam etti. Başkan danışmanları ve birim müdürleri, ilçenin farklı mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek Yüksel'in selamlarını ve dayanışma mesajlarını iletti. Ziyaretlerde, şehit yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında Kartal Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğu bir kez daha ifade edildi.