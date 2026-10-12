Kartal Belediyesi, personeline Bezmialem iş birliğiyle meme kanseri semineri düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, personeline Bezmialem iş birliğiyle meme kanseri semineri düzenledi

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Kartal Belediyesi, personeline Bezmialem iş birliğiyle meme kanseri semineri düzenledi
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Kartal Belediyesi, personeline yönelik Meme Kanseri Farkındalık Ayı seminerini Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi iş birliğiyle düzenledi. Seminerde Uzman Dr. Harika Salepçioğlu Kaya, meme kanserinde erken tanı, belirtiler ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, personelinin koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla düzenlenen seminerde, meme kanserinde erken tanının önemi, hastalığın belirtileri ve güncel tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi iş birliğiyle Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Uzman Dr. Harika Salepçioğlu Kaya konuşmacı olarak katıldı. Belediye personelinin katılımıyla düzenlenen programda, meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesine yönelik yöntemler ve hastalık sürecinde dikkat edilmesi gereken konular bilimsel veriler doğrultusunda ele alındı.

ERKEN TANININ ÖNEMİ VURGULANDI

Seminerde, kadınlarda sık görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserinin oluşumunda etkili risk faktörleri, hastalığın erken belirtileri ve tanı sürecinde kullanılan tarama yöntemleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, vücutta meydana gelen değişikliklerin fark edilmesi ve sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesinin önemi aktarıldı.

Uzman Dr. Harika Salepçioğlu Kaya, erken tanının tedavi sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek düzenli sağlık kontrolleri ve mamografi taramalarına ilişkin bilgi verdi.

Hastalığın erken evrede saptanmasının yanı sıra tanı sonrasında uygulanan tedavi süreçleri ve güncel tıbbi yaklaşımlar da seminerin gündeminde yer aldı.

Programda ayrıca meme kanseri riskini azaltmaya yönelik alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenli taramaların ve erken tanının tedavi başarısı açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulanırken, katılımcıların konuya ilişkin merak ettiği sorulara da açıklık getirildi.

Kaynak: ANKA
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