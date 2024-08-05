Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu Öğrencilerine Katılım Belgeleri Verildi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen Yaz Spor Okulu'nun ikinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde devam eden Yaz Spor Okulu'nun 7-12 yaş aralığındaki 150'den fazla öğrencisi, üç hafta boyunca 12 farklı branştan eğitimlerini tamamladı. Yaz okulu kapanış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş katıldı.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Uçar, tüm öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Yaz Spor Okulu'nun ilk dönemini tamamlamanın mutluğunu yaşıyoruz. Yine çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Başta emekleri için öğretmenlerimize ve tüm öğrencilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal'da sporu, kültürü ve sanatı merkeze alan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yaz Spor Okulu'nun üçüncü dönemi ise 23 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.